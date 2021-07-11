هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في سوريا

أفادت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي العراقي، بأن عناصره شنوا هجوما بقذائف الهاون على قاعدة أميركية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، وفق ما أعلن التلفزيون السوري، ليلة الأحد.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلا عن مصادر محلية، بـ"سماع دوي انفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي"، على حد تعبير الوكالة.ولم تذكر الوكالة السورية الحكومية أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا أو خسائر.وقال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة (رويترز): إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، يوم السبت، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أوأضرار.وأضاف المسؤول، أن الهجوم وقع في كونيكو بسوريا.وتتمركز قوات أميركية في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.