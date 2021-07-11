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المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز

المغرب: عيد الأضحى الأربعاء 21 تموز
رام الله - دنيا الوطن
تحتفل المملكة المغربية بعيد الأضحى المبارك في 21 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية أن غدا الإثنين، هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 تموز/ يوليو الجاري.

وذكر بيان للوزارة، أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـ بعد مغرب يوم السبت 29 ذي القعدة 1442 هـ الموافق 10 تموز/ يوليو 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الـ30 يوما، وفق البلاغ نفسه، ويكون بداية شهر ذي الحجة يوم الإثنين 12 تموز/ يوليو 2021 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليو / تموز 2021 م.

كانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت، أن السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن الأحد 11 يوليو/تموز، هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الجمعة.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية، الثلاثاء 20 تموز/ يوليو 2021، ويكون الإثنين 19 تموز/ يوليو 2021 هو يوم وقفة عرفات.

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