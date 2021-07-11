تونس تسجل أعلى وفيات بفيروس (كورونا) منذ انتشار الجائحة

سجلت تونس خلال 24 ساعة الماضية 194 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، وهي حصيلة الوفيات الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي.وارتفع عدد الوفيات في البلادج إلى 16244 حالة وفاة، كما تم تسجيل 9286 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 491021.وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخصا من الفيروس.وقالت وزارة الصحة التونسية، الجمعة الماضية، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.وجاء في بيان الوزارة أن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية".