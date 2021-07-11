6 قتلى بانفجار عبوة ناسفة في السودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في حادثة مروعة ببورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، إثر إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على نادي "الأمير" الرياضي بحي سلبونا.وقال شهود عيان إن الهجوم على النادي تلاه إطلاق رصاص مما أسفر عن إصابة أشخاص آخرين.وأضافت وسائل الإعلام أنه وأثناء هروب الجناة أطلقوا الرصاص على امرأة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان، ما أدى إلى مقتلها أيضا.وأوضح شهود العيان، أن شباب الحي تمكنوا من تعطيل الدراجة البخارية التي كان يستقلها الجناة الثلاثة وفر منهم اثنين، بينما أمسكوا بأحدهم.وكشفت معلومات أن الشرطة رصدت بعض المشتبه فيهم وتجري حاليا عمليات ملاحقة الجناة.