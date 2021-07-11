شؤون فلسطينية

أجواء حارة في فلسطين مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

أجواء حارة في فلسطين مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن الجو يكون حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الأرصاد بأن هذه الليلة يكون الجو لطيفا معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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