الرئيس عباس يُعزّي بوفاة جيهان السادات

رام الله - دنيا الوطننقل سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، تعازي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لوفاة جيهان السادات.وأعرب السفير اللوح خلال تقديمه واجب العزاء على رأس وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لأسرة الفقيدة، عن خالص التعازي القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.بدورها شكرت أسرة الفقيدة الرئيس، متمنين له وللشعب الفلسطيني نيل الحرية وتحقيق الاستقلال.وكان الرئيس محمود عباس، قد بعث يوم أمس برقية تعزية لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لوفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.