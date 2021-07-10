شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزّي بوفاة جيهان السادات

الرئيس عباس يُعزّي بوفاة جيهان السادات
رام الله - دنيا الوطن
 نقل سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، تعازي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أسرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لوفاة جيهان السادات.

وأعرب السفير اللوح خلال تقديمه واجب العزاء على رأس وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لأسرة الفقيدة، عن خالص التعازي القلبية، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

بدورها شكرت أسرة الفقيدة الرئيس، متمنين له وللشعب الفلسطيني نيل الحرية وتحقيق الاستقلال.

وكان الرئيس محمود عباس، قد بعث يوم أمس برقية تعزية لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لوفاة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

أخبار ذات صلة

مفتي فلسطين: عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 تموز

مفتي فلسطين: عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 تموز

القناة 12: حكومة بينت ستوافق على تحويل الأموال القطرية لغزة

القناة 12: حكومة بينت ستوافق على تحويل الأموال القطرية لغزة

بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

إصابة طفل جراء رشقه بالحجارة من مستوطنين جنوب الخليل

إصابة طفل جراء رشقه بالحجارة من مستوطنين جنوب الخليل

&#34;الخارجية&#34;: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان والحصار على غزة

"الخارجية": نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان والحصار على غزة

شبان يغلقون طريقًا ويحرقون مركبة بمحيط مستوطنة جنوب نابلس

شبان يغلقون طريقًا ويحرقون مركبة بمحيط مستوطنة جنوب نابلس

(حماس) تُعلّق على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

(حماس) تُعلّق على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

العالول: لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت للاستفزاز فلن ترحم أحدًا

العالول: لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت للاستفزاز فلن ترحم أحدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعزّي بوفاة جيهان السادات

الرئيس عباس يُعزّي بوفاة جيهان السادات

بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

شبان يغلقون طريقًا ويحرقون مركبة بمحيط مستوطنة جنوب نابلس

شبان يغلقون طريقًا ويحرقون مركبة بمحيط مستوطنة جنوب نابلس

الاحتلال يخطر مواطنًا بإزالة سياج حول أرضه في الأغوار

الاحتلال يخطر مواطنًا بإزالة سياج حول أرضه في الأغوار

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الجغرافيا والكيمياء للفرعين الأدبي والعلمي

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الجغرافيا والكيمياء للفرعين الأدبي والعلمي

حصاد: شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين في 82 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد: شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين في 82 نقطة مواجهة بالضفة

زيدان: الإرباك الليلي والمواجهات في الضفة نغص أمن الاحتلال

زيدان: الإرباك الليلي والمواجهات في الضفة نغص أمن الاحتلال

الأحمد: يجب تطوير العلاقات مع واشنطن والرئيس سيدعو لاجتماع للتنفيذية بعد عودته من تركيا

الأحمد: يجب تطوير العلاقات مع واشنطن والرئيس سيدعو لاجتماع للتنفيذية بعد عودته من تركيا

منوعات

شاهد: احتفال مرعب بيوم ميلاد شقيقة دنيا بطمة.. بالتفاصيل

شاهد: احتفال مرعب بيوم ميلاد شقيقة دنيا بطمة.. بالتفاصيل

ما حقيقة انفصال محمد صلاح عن زوجته؟

ما حقيقة انفصال محمد صلاح عن زوجته؟

ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لسامية الجزائري؟

ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لسامية الجزائري؟

شاهد: محمد إمام يفجر مفاجأة للجميع بصورة لوالده

شاهد: محمد إمام يفجر مفاجأة للجميع بصورة لوالده

شاهد: زوج منة عرفة يصدم الجميع &#34;تزوجتُ مرتين وعندي أولاد&#34;

شاهد: زوج منة عرفة يصدم الجميع "تزوجتُ مرتين وعندي أولاد"

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بسفرها لتركيا بسبب هذا الشاب

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بسفرها لتركيا بسبب هذا الشاب

ما حقيقة تعرض هاني شاكر لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض هاني شاكر لأزمة صحية جادة؟

بعد نجاح أغنيتهما.. عمر كمال يشن هجومًا على سمية الخشاب

بعد نجاح أغنيتهما.. عمر كمال يشن هجومًا على سمية الخشاب

من المايوه للحجاب.. منة فضالي ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

من المايوه للحجاب.. منة فضالي ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

شاهد: محمد عبده في ليلة طربية استثنائية من ليالي صيف جدة

شاهد: محمد عبده في ليلة طربية استثنائية من ليالي صيف جدة

عربي

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس (كورونا)

شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق

شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق

السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس

السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان