القناة 12: حكومة بينت ستوافق على تحويل الأموال القطرية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 12، مساء السبت، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، وستعرض على مجلس الوزراء غدًا الأحد.وأوضحت القناة، أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا.وبينت القناة 12 أنه حسب المخطط الذي يتم وضعه مع المصريين كل شهر، سيتم تحويل 30 مليون دولار إلى غزة.وأشارت إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين دولار من القطريين من خلال الأمم المتحدة لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة من خلال بنك بريد غزة بعد مراجعة جهاز الأمن العام (شاباك) قائمة الأسماء والتحقق منها أمنيًا.وأضافت القناة أنه سيتم تحويل مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.