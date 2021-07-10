إسبانيا: تعديل يطيح بوزيرة الخارجية

رام الله - دنيا الوطنلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، اليوم السبت عن أوسع تعديل على حكومته ويشمل سبعة وزراء من أصل 23 وزيرا.وبحسب وكالة (اي في اي) الإسبانية للأنباء، سيغادر الحكومة أربعة رجال وثلاث نساء، في حين سيدخل الحكومة خمس وزيرات أخريات، ومن أبرز المغادرين وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس.وأكد سانشيز، أن التعديل الوزاري يعني "تغيير الأجيال"، حيث يخفض التعديل متوسط عمر وزرائه الى 50 سنة، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستركز على التغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن وباء (كورونا).