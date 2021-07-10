متحور دلتا يمدد قيود الأرجنتين حتى أغسطس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة في الأرجنتين تمديد القيود الصحية حتى 6 آب/ أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، لا سيما المتحورة (دلتا) التي تعد أشد عدوى من سواها.ووفق وكالة (رويترز) "يأتي هذا القرار في وقت سجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، 4.6 مليون إصابة، بينها أكثر من 98 ألف وفاة، ما يجعلها بين أكثر البلدان تضرراً في الأمريكتين".وقالت الحكومة في قرارها المتعلق بتمديد القيود الصحية إن "المتحورة دلتا رُصِدت في 86 بلداً وهي معدية بنسبة 50 إلى 70% اكثر من المتحورة ألفاً".واشترت الأرجنتين 28 مليون جرعة من اللقاحات من مختبرات عدة، وحتى الآن، تلقى نحو 5 ملايين شخص الجرعتين الضروريتين.