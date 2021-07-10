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شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق

شاهد: 4 إصابات بحريق في مسجد بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء حريق نشب في مسجد بمحافظة أربيل شمالي العراق.

ووفق (السومرية نيوز) فقد قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل سركوت كارش: إن الحريق نشب بمسجد حاجي بارو بمنطقة نازنار في أربيل، 600 كيلو مترا شمال بغداد.

وأضاف أنه أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم بنغالي الجنسية، وتسبب بحرق سيارة وأضرار مادية بالمسجد.

يذكر أن المتاجر والمؤسسات الحكومية في العراق تشهد خلال موسم الصيف حرائق كبيرة، وغالبا ما ينجم عنها خسائر بشرية ومادية.


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