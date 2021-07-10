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السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس

السيسي يوجه لارسال مساعدات عاجلة إلى تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بمساندة دولة تونس طبيا، بعد إعلانها عجز القطاع الطبي بها في مواجهة وباء كورونا.

ووفق موقع (المصري اليوم) فقد أوضحت الوزيرة زايد، أن شاحنتين بمستلزمات يصل حجمها إلى 31 طنا من الأدوية والمعدات الطبية تم إرسالها إلى تونس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضافت زايد أنها أجرت زيارة إلى السودان ودولة جنوب السودان برفقة وفد مكون من 4 طائرات مجهزة بوسائل الرعاية المركزة ومستلزمات علاج أعراض فيروس كورونا وأدوية تخدير وعلاج فيروس سي.

وأشارت وزيرة الصحة أنها اتفقت مع نظيرها السوداني على إعداد برامج وقائية مشتركة وحملات ضد شلل الأطفال، فضلا عن تسيير قوافل طبية بداية من الشهر المقبل، وتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين الراغبين في الحصول على الزمالة المصرية، إضافة إلى الاتفاق حول استقبال مصر الدفعة الثانية من مصابي الثورة السودانية.

وتابعت زايد قائلة إنها زارت خلال زيارتها لدولة جنوب السودان، المستشفى التعليمي والمركز الطبي المصري في العاصمة جوبا.

وذكرت أن القوافل الطبية مستمرة شهريا إلى المستشفى التعليمي بجوبا والتي تضم كل التخصصات، بما فيها مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى الاتفاق على تطوير مركز الغسيل الكلوي والتوسع فيه، إضافة إلى إنشاء مدرستين تمريض ومركز طبي آخر.

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