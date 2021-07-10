بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بئر مياه "سقيا مكة" في منطقة الشعف شرق حي التفاح للمساهمة في حل مشكلة وصول المياه لمنازل المواطنين في مناطق المدينة الشرقية.جاء ذلك خلال حفل اقيم في المنطقة؛ حضره الى جانب رئيس البلدية، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة الخيرية د. حازم السراج، وممثلين عن جمعية سواعد، ورئيس لجنة حي التفاح الشرقي علاء البطش، ولفيف من الوجهاء وأهالي الحي.وقال رئيس البلدية إن مشروع إنشاء وحفر البئر تم بتعاون مشترك بين بلدية غزة وجمعية مكة الخيرية وجمعية سواعد الخيرية وأن مدلول هذا التعاون هو خدمة المواطنين وتوفير المياه لأهالي المنطقة.وأكد أن المشروع يهدف لحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المنطقة لاسيما في فصل الصيف بسبب ارتفاعها النسبي، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع هدفه وبستفيد منه أهالي المنطقة.وأكد أن بلدية غزة تسعى بشكل دائم ومستمر أن تكون بجانب المواطنين وأن تخلق علاقة شراكة معهم لتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة.وأكد رئيس البلدية على مسؤولية المواطنين في الحفاظ على المشروع.بدوره؛ أكد د. حازم السراج أهمية التعاون بين الجمعية والبلدية وأن مشروع حفر هذا البئر جاء نتيجة ثمرة هذا التعاون والتنسيق.من جهته؛ شكر رئيس لجنة حي التفاح الشرقي بلدية غزة وجمعيتي مكة وسواعد على دورهما في تنفيذ المشروع وخدمة أهالي المنطقة.وأكد أن المنطقة تعاني من شح في المياه وأن تنفيذ المشروع يمثل حل لهذه المشكلة ويوفر كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين في المنطقة.يذكر أن مشروع حفر وإنشاء بئر سقيا مكة تبلغ قدرته الانتاجية نحو 60 كوب في الساعة ونفذته البلدية ضمن 3 آبار مياه أخرى تم حفرها شرق حي الشجاعية لحل مشكلة المياه في المناطق المرتفعة والبعيدة نسبياً عن مصادر المياه.