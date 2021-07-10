بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح
افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بئر مياه "سقيا مكة" في منطقة الشعف شرق حي التفاح للمساهمة في حل مشكلة وصول المياه لمنازل المواطنين في مناطق المدينة الشرقية.
جاء ذلك خلال حفل اقيم في المنطقة؛ حضره الى جانب رئيس البلدية، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة الخيرية د. حازم السراج، وممثلين عن جمعية سواعد، ورئيس لجنة حي التفاح الشرقي علاء البطش، ولفيف من الوجهاء وأهالي الحي.
وقال رئيس البلدية إن مشروع إنشاء وحفر البئر تم بتعاون مشترك بين بلدية غزة وجمعية مكة الخيرية وجمعية سواعد الخيرية وأن مدلول هذا التعاون هو خدمة المواطنين وتوفير المياه لأهالي المنطقة.
وأكد أن المشروع يهدف لحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المنطقة لاسيما في فصل الصيف بسبب ارتفاعها النسبي، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع هدفه وبستفيد منه أهالي المنطقة.
وأكد أن بلدية غزة تسعى بشكل دائم ومستمر أن تكون بجانب المواطنين وأن تخلق علاقة شراكة معهم لتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة.
وأكد رئيس البلدية على مسؤولية المواطنين في الحفاظ على المشروع.
بدوره؛ أكد د. حازم السراج أهمية التعاون بين الجمعية والبلدية وأن مشروع حفر هذا البئر جاء نتيجة ثمرة هذا التعاون والتنسيق.
من جهته؛ شكر رئيس لجنة حي التفاح الشرقي بلدية غزة وجمعيتي مكة وسواعد على دورهما في تنفيذ المشروع وخدمة أهالي المنطقة.
وأكد أن المنطقة تعاني من شح في المياه وأن تنفيذ المشروع يمثل حل لهذه المشكلة ويوفر كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين في المنطقة.
يذكر أن مشروع حفر وإنشاء بئر سقيا مكة تبلغ قدرته الانتاجية نحو 60 كوب في الساعة ونفذته البلدية ضمن 3 آبار مياه أخرى تم حفرها شرق حي الشجاعية لحل مشكلة المياه في المناطق المرتفعة والبعيدة نسبياً عن مصادر المياه.
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