(حماس) تُعلّق على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس: إن حركته تابعت باهتمام تصريحات السيدة لين هاستنغر، منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وإشارتها بشكل صريح إلى التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بل وتشديده بعد العدوان الأخير، ومطالبتها الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، "فالمساعدة الإنسانية غير مشروطة" حسب تعبيرها، كما طالبت الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات لرفع الحصار عن قطاع غزة.وأضاف نعيم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "نود التأكيد أن تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار، وخاصة بعد العدوان الأخير، وتداعيات ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، يعيد خلق الديناميات التي تدفع بقوة نحو التصعيد والانفجار من جديد، فشعبنا لن يقبل بالعودة في كل مرة إلى المربع صفر والتفاوض على حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون الدولي الإنساني، حتى في حالة الحرب".وأوضح "لذلك فإننا ندعو الجميع لتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط اللازم على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة فورا وبدون شروط، لأن البدائل خطيرة وتكلفتها عالية، فلن يتحقق أي هدوء أو استقرار ما دام شعبنا يفتقد الحياة الحرة والكريمة".