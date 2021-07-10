العالول: لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت للاستفزاز فلن ترحم أحدًا

رام الله - دنيا الوطنقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إنه لا يمكن استفزاز حركة فتح بأي حال من الأحوال.وأضاف العالول، خلال كلمة أمام مسيرة داعمة للرئيس محمود عباس وسط رام الله: "كما قلنا سابقاً نرجوكم أن لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت للاستفزاز فلن ترحم أحداً".وفي سياق آخر، دعا العالول الفصائل الفلسطينية للوحدة الوطنية وتغليب المصالحة، لأنها السبيل في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من أزمات.وأشار إلى أن المسيرات التي تخرج تسير على نهج الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، داعيًا الجميع للسير على نهجه الصحيح.وشارك الآلاف المواطنين، مساء اليوم السبت، في مسيرة جماهيرية، وسط مدينة رام الله، دعما للشرعية.وتأتي المسيرة تلبية لدعوة حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة، تأكيدا على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية.وأكدت "فتح" أن المسيرة تأتي أيضا نصرة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من القدس، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم، واسنادا للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.