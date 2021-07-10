الكشف عن تفاصيل مقتل طفل بعد إلقائه من ارتفاع طابقين في حي الزيتون

رام الله - دنيا الوطنكشفت المباحث العامة في الشرطة بغزّة، ملابسات مقتل الطفل حسن محمد عياد من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزّة.وقالت مباحث شرطة الزيتون، في تصريحٍ صحفي، إنها كشفت ملابسات القضية في أقل من ساعتين، وذلك من خلال المتابعة والمعاينة لمكان الواقعة والاستماع للشهود.وأوضحت، أنّ التحقيقات أظهرت بأنّ شابا عمره 21 عامًا، ألقى الطفل من أعلى سطح منزله المكون من طابقين، وذلك على إثر خلافات أسرية داخل العائلة، مُشيرًا إلى أنّ الجاني فر هاربا بعد الواقعة.وأكّدت المباحث، أنّه تم إحضار الجاني من خلال تكثيف التحري، واعترف بإلقاء الطفل عند غضبه من مشاكل وخلافات أسرية داخل المنزل ومع الأهل.وبيّنت أنّه تم تدوين أقوال الجاني وجميع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، مُنوهةً إلى أنّه تم إحالة القضية والأطراف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.