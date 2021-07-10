شؤون فلسطينية

"استغرق ساعة و15 دقيقة".. انتهاء لقاء أبو مازن وأردوغان في اسطنبول

"استغرق ساعة و15 دقيقة".. انتهاء لقاء أبو مازن وأردوغان في اسطنبول
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
انتهى اللقاء الثنائي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفلسطيني محمود عباس في إسطنبول، اليوم السبت.

واستغرق اللقاء المغلق في قصر "وحيد الدين"، ساعة و15 دقيقة، وفق وكالة (الأناضول)، ليبدأ بعده لقاء على مستوى الوفود.

وأطلع أبو مازن، الرئيس التركي على آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما وضعه في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يجري فيها من تهجير للمواطنين، والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ويرافق الرئيس عباس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

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