"الداخلية بغزة تنشر رابط التسجيل للسفر".. آلية السفر ليوم غد الأحد عبر معبر رفح
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 11 تموز/ يوليو.
وأوضحت الهيئة أن السفر للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة والحافلة الخامسة من كشف رقم (2021/24).
ودعتهم للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
كما أكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
رابط كشف الأسماء.. للتحميل اضغط هنا
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