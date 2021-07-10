دولي

قتلى في زلزال بقوة 5.9 درجات بطاجيكستان

قتلى في زلزال بقوة 5.9 درجات بطاجيكستان
رام الله - دنيا الوطن
هز زلزال قوته 5,9 درجات العاصمة دوشانبي بشرق طاجيكستان، صباح السبت ، ما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وفقا لسلطات هذا البلد الجبلي في آسيا الوسطى.

وذكر المكتب الإعلامي للجنة حالات الطوارئ في طاجيكستان أن "مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 07,14 (02,14 ت غ) يقع على بعد 165 كيلومترا شمال شرقي دوشانبي".

وأضاف أن الزلزال "أودى بحياة خمسة اشخاص"، مشيرا إلى أن "عشرات المنازل دمرت"، وفقا لـ(فرانس برس).

ونقلت وكالة الأنباء خوفار الرسمية عن الأكاديمية الطاجيكية للعلوم أن قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت لجنة حالات الطوارئ أن القتلى هم من سكان قرية في منطقة طاجيك آباد.

كما لحقت أضرار جزئية بالمنازل وشبكة الكهرباء في ثلاث قرى في هذه المنطقة التي تبعد 220 كيلومترا شرقي دوشانبي.

قالت وسائل إعلام روسية إن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس الوزراء.

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