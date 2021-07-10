شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الجغرافيا والكيمياء للفرعين الأدبي والعلمي



وعبر بعض الطلبة عن استياءهم من صعوبة الاختبارات لهذا العام الدراسي، وأنها لم تراع الظروف التي مروا بها من الحرب والأوضاع الصحية الصعبة الناجمة عن فيروس (كورونا).



ووجه الطلبة رسالة لوزارة التربية والتعليم، بأن يراعوهم في عملية تصحيح الاختبارات لجميع المباحث، وأن يأخذوا بعين الاعتبار ظروفهم النفسية التي أثرت على تحصيلهم الدراسي.



وقد أنهى طلبة الثانوية العامة للفرع الأدبي، جميع اختباراتهم اليوم، فيما سينهي طلبة الفرع العلمي، اختباراتهم، يوم الاثنين المقبل، بمبحث الأحياء.





























خاص دنيا الوطن - رغد داودتباينت آراء طلبة الثانوية العامة للفرع الأدبي، حول مبحث الجغرافيا، والفرع العلمي لمبحث الكيمياء، فمنهم من أبدى ارتياحه عن سهولة الأسئلة؛ لأنها من داخل المنهج الوزاري ويستطيع جميع الطلبة الإجابة عليها، فيما قال آخرون أن الأسئلة جاءت صعبة وطويلة لا تراعي الفروق الفردية.