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شؤون فلسطينية

حصاد: شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين في 82 نقطة مواجهة بالضفة

حصاد: شهيد وإصابة 5 جنود ومستوطنين في 82 نقطة مواجهة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 82 نقطة مواجهة بالضفة الغربية، تخللها تنفيذ عمليات إطلاق نار وإلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 5 جنود ومستوطنين، فيما استشهد شاب من قصرة.

ففي يوم أمس الجمعة تم رصد 15 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار وزجاجات حارقة على قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عنزا بجنين، وأصيب جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين بنابلس، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في سلوان ومستوطنة مجداليم بنابلس.

واندلعت مواجهات في سلوان وحزما والرام في القدس وضواحيها، ومسافر يطا وترقوميا بالخليل، وتقوع ببيت لحم، وترسلة وعنزا في جنين، ومنطقة الراس بسلفيت، وبيتا وبيت دجن وأوصرين وقصرة واللبن الشرقية في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية، وأصيب خلال المواجهات 25 إصابة بالرصاص الحي، و75 مصابا بالرصاص المطاطي وعشرات الإصابات بالاختناق بالغاز السام.

وأحصي يوم الخميس 7 نقاط مواجهة أصيب خلالها جندي إسرائيلي في قصرة، واندلعت مواجهات في بيت أمر بالخليل، والنبي صالح برام الله، وبيتا وبيت دجن وقصرة وحوارة وروجيب  في نابلس، وأصيب خلال المواجهات 11 مواطنا بالرصاص المطاطي و26 حالة اختناق بالغاز السام.

وفي يوم الأربعاء، تم رصد 8 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار على قوات الاحتلال في مدينة جنين، وإلقاء زجاجات حارقة على الاحتلال ومستوطنيه خلال مواجهات في خرسا بالخليل، وسلوان وحزما بالقدس وضواحيها، واندلعت مواجهات أخرى في ترمسعيا، وبيتا وبيت دجن وقصرة بنابلس.

ويوم الثلاثاء تم إحصاء 14 نقطة مواجهة، أصيب خلالها مستوطن في مواجهات قرب مستوطنة كوخاف هشاحر في رام الله، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مواجهات حزما بالقدس.

واندلعت مواجهات أخرى بسلوان وضاحية السلامة بالقدس وضواحيها، ومستوطنة بيت حجاي والبلدة القديمة بالخليل، ومدينة رام الله، وأم سلمونة ببيت لحم، ومستوطنة يكير بسلفيت، وبيتا وقصرة واللبن الشرقية ومستوطنة حفوت جلعاد ومردا في نابلس، واليامون في جنين.

وفي يوم الاثنين تم رصد 10 نقاط مواجهة مع الاحتلال، وألقي خلالها عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في بيت أمل بالخليل، ومستوطنة ارئيل بسلفيت، وسلوان بالقدس.

واندلعت مواجهات في مستوطنة بسجات زئيف بضواحي القدس، ومدينة رام الله، وكيسان ببيت لحم، وبلدات بيتا وبيت دجن ومحيط قبر يوسف بمدينة نابلس، ومدينة قلقيلية.

ويوم الأحد، تم إحصاء 14 نقطة مواجهة، وأصيب خلالها مستوطنين بالحجارة أحدهم في الطور والآخر في عناتا، وألفيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من: سلوان بالقدس، وقصرة ومستوطنة مجداليم ومستوطنة أيش قودش بنابلس.

واندلعت مواجهات في الطور بمدينة القدس، وعناتا ودوار مستوطنة معاليه أدوميم بضواحي القدس، وحلحول بالخليل، وبيتا وبيت دجن وحاجز زعترة وأوصرين ومستوطنة مجداليم ومستوطنة أيش قودش بنابلس.

ويوم السبت تم رصد 14 نقطة مواجهة، شهدت استشهاد محمد فريد حسن (21 عاما) من قصرة في نابلس برصاص الاحتلال، وألقيت زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من العيسوية وسلوان والطور في القدس، وبيتا بنابلس.

واندلعت مواجهات في أبو ديس ومخيم شعفاط والرام بضواحي القدس، وباب الزاوية في الخليل، وبلدات بيتا وبيت دجن وقصرة بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية.

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