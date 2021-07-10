المستشفى الاستشاري: المحرر أبو عطوان بتحسن مستمر وسيغادرنا خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور خالد كريم، نائب المدير الطبي في المستشفى الاستشاري العربي، اليوم السبت: "إن الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان بحالة صحية جيدة، وفي تحسن مستمر، وسيغادر المستشفى خلال أيام".وأضاف كريم: "تم تشكيل طاقم مختص مكون من جهاز هضمي، وكلى، وغدد، وباطني، وتخدير، وتغذية، وعناية مكثفة لمتابعة وضعه الصحي، وذلك تجنبا لحدوث ما يسمى بمتلازمة إعادة التغذية التي قد تحدث مع أبو عطوان، نتيجة عودته للأكل بعد انقطاع، الأمر الذي قد يحدث تغييرات مفاجئة وخطيرة في الجسم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وقد استطعنا تجاوز حالة الجفاف التي كان يعاني منها أبو عطوان خلال فترة إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 65 يوما، بعد إعطائه العلاج اللازم، مشيرا إلى أن كافة فحوصاته التي أجريت له جاءت مبشرة، وتؤكد أنه يتماثل للشفاء خلال الفترة القليلة المقبلة.يذكر أن الأسير الغضنفر (28 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد وصل إلى المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان برام الله، أول أمس الخميس، بعد انتزاعه قرارا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، في أعقاب إضرابه طول هذه الفترة.