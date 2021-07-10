العربية الفلسطينية تهنئ الأسير الغضنفر بالانتصار

رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة العربية الفلسطينية انتصار الأسير الغضنفر ابو عطوان في معركته مع السجان الإسرائيلي بعد إضراب عن الطعام دامت 65 يوماً.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم إن انتصار الأسير الغضنفر جاء بعد محاولات من سلطات الاحتلال بكسر إضرابه إلا انه كسر عنجهية وغطرسة السجان، مضيفة انه انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الذي ساهم بدعمه ونصرته وتعزيز صموده.وأضافت الجبهة ونحن نهنئ الأسير الغضنفر ابو عطوان الذي رسم هذه اللوحة النموذجية بصموده وإرادته وأمعائه الخاوية بانتصاره على السجان الإسرائيلي فإننا نؤكد أن معركة الأسرى ستتواصل وسيظل شعبنا يشاطر كافة الأسرى معاناتهم وصمودهم حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً من سجون الاحتلال، مؤكدين أن الحرية لا تقدر بثمن وان إرادة شعبنا الفلسطيني لم تكسر من قبل الاحتلال وأن شعبنا يستمد قوته من قضاياه العادلة.