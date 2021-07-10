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شؤون فلسطينية

نابلس: جبهة النضال الشعبي تدعو لمواجهة الاستيطان وتصعيد المقاومة الشعبية

نابلس: جبهة النضال الشعبي تدعو لمواجهة الاستيطان وتصعيد المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مسيرة جماهيرية بمناسبة الذكرى الـ 54 لانطلاقتها المجيدة ، وذلك بعد صلاة الجمعة في بلدة بيت دجن شرق محافظة نابلس بمشاركة حاشدة من أهالي البلدة والقرى والبلدات المجاورة وبمشاركة مميزة من ممثلي القوى الوطنية والفعاليات الشعبية واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي ومواجهة الاستيطان وهيئة مقامة الجدار والاستيطان ونشطاء المقاومة الشعبية ، وبمشاركة واسعة لكادر الجبهة وفي مقدمتهم عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة .

وقبل انطلاق المسيرة تم تنظيم مهرجان خطابي ألقيت فيه كلمة لعضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب ، وكلمة لمنسق القوى الوطنية ومنسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي نصر أبو جيش، حيث حيا المتحدثون جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ذكرى انطلاقتها المجيدة ، ودورها الوطني الفاعل ومواقفها المبدئية الراسخة ، وحضورها الدائم في المقاومة الشعبية .

وأكد المتحدثون على ضرورة مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسات وإجراءات الاحتلال وعربدات المستوطنين الفاشيين ، والتشديد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الاشتباك الشعبي واليومي في التصدي للاحتلال وممارسات الاحتلال العدوانية والعنصرية .

وشارك المئات في المسيرة التي انطلقت بعد المهرجان الخطابي ووصلت بالقرب من البؤرة الاستيطانية وسط هتافات وطنية تدعو للصمود والمواجهة ورفض الاحتلال .

وقام جنود الاحتلال بقمع المسيرة والاعتداء على المشاركين وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المشاركين الذين أصروا على مواصلة المسيرة والتعبير عن رفضهم لبطش وعنجهية الاحتلال ، ودعوتهم لمواصلة المقاومة الشعبية من اجل إفشال المخططات الاستيطانية والتوسعية التي تستهدف المس بأراضي المواطنين .

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