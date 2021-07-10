الاقتصاد بغزة: يوجد سلع ومواد غذائية استهلاكية دخلت القطاع قبل العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنأفاد عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، أنه يوجد سلع ومواد غذائية استهلاكية، دخلت قطاع غزة قبل العدوان الأخير، لافتا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال البضائع، ويغلق معبر (كرم أبو سالم) التجاري.وقال أبو موسى في تصريحات صحفية له، صباح اليوم السبت: "لا يمكن تحديد السلع الموجودة أو التي نفذت، والتقينا مع التجار وأكدوا لنا عدم رفع الأسعار، وقمنا بالتحفظ على البضائع حتى تباع بالسعر كما كان قبل العدوان الأخير"، بحسب وكالة (الرأي).