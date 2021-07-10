حماس: استمرار الاشتباك مع الاحتلال يفشل مخططاته ومشاريعه الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس): "نحي جماهير شعبنا الفلسطيني الثائرين والمنتفضين في وجه الاحتلال، والذين أصيب منهم العشرات، أمس، أثناء مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال ومستوطنيه في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وقصرة وجبع وترقوميا ومختلف قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وفي سلوان بأراضي الداخل المحتل 48".وأكد القانوع في تصريح له، صباح اليوم السبت، أن استمرار التظاهرات الشعبية ضد الاستيطان والاشتباك المستمر مع قوات الاحتلال يفشل مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ويعبر على بسالة الشعب الفلسطيني، وديمومه انتفاضته وثورته في فرض إرادته على المحتل الإسرائيلي.ودعا الناطق باسم حركة حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي في كل نقاط المواجهة، وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الاسرائيليين والمستوطنين لإفشال مخططاتهم العنصرية وتمددهم الاستيطاني.