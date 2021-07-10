خمسة قتلى في تفجير استهدف قائد شرطة العاصمة الصومالية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف، اليوم السبت، قائد شرطة العاصمة الصومالية مقديشو.وتتحدث تقارير إعلامية محلية أولية عن سقوط خمسة قتلى على الأقل جراء التفجير بينهم عناصر للأمن وإصابة عشرات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكدت شرطة مقديشو نجاة قائدها، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي من التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة على مقربة من سجن بنادر.وأشارت تقارير صحفية إلى أن تفجير وقع خلال مرور موكب قرولي في المنطقة، مضيفة أن قائد الشرطة كان يستقل سيارة مدرعة ما أنقذ حياته.وتولى قرولي قيادة شرطة مقديشو في أواخر أبريل الماضي.