شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء 453 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 133 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 115156 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1683 حالة، إجمالي المتعافين 112398 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1075حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة، من بينها 27 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخصا.

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