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وزيرة الصحة المصرية تكشف مستجدات متحور كورونا (دلتا)

وزيرة الصحة المصرية تكشف مستجدات متحور كورونا (دلتا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أن الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) بالبلاد، آمن مع انخفاض الإصابات، لافتة إلى عدم رصد وجود لمتحور (دلتا بلس) من هذا الفيروس في مصر.

وأشارت هالة زايد إلى أنه "حتى الآن، لم يتم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر"، بحسب ما جاء على موقع (مصراوي).

وأضافت: "عدم ظهور متحور دلتا في مصر لا يعني أنه لن يدخل البلاد، كونه دخل أكثر من 100 دولة في العالم، ولكننا نقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأخير وصوله، حتى يتم التعامل معه بشكل قوي، ومن المتوقع والوارد ظهور متحورات جديدة من فيروس (كورونا)".

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