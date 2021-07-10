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شؤون فلسطينية

مقتل شقيقين وإصابة 3 آخرين خلال شجارين منفصلين في حيفا

مقتل شقيقين وإصابة 3 آخرين خلال شجارين منفصلين في حيفا
رام الله - دنيا الوطن
لقى، فجر اليوم السبت، رجل وشقيقته مصرعهما، وأصيب شاب بجروح خطيرة، في أعقاب شجارين منفصلين وقعا في قرية إبطن وبلدة "كريات حاييم" في حيفا داخل أراضي عام 1948.

وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، بأن القتيل يبلغ من العمر (56 عاما)، وتعرض لإطلاق نار في أعقاب شجار في القرية، فيما قتلت شقيقته نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، بالإضافة إلى سيدة تعرضت لإطلاق نار (43 عامًا) ووصفت إصابتها بالمتوسطة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي جريمة منفصلة، قالت المصادر الطبية إن شابين أصيبا بجروح خطيرة ومتوسطة إثر شجار مع شبان يهود وقع في موقف مركبات أحد الشواطئ في بلدة كريات حاييم قرب حيفا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل داخل البلدات الفلسطينية في أراضي عام 1948 قد ارتفع منذ مطلع العام الجاري إلى 51 قتيلا، في ظل تقاعس خطير من قبل الشرطة الإسرائيلية في القبض على المجرمين.

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