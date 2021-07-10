الهند تسجل أكثر من 30 مليون إصابة بـ(كورونا) حتى الآن

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد أكثر من 30 مليون إصابة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.





يذكر أن 12 وزيرا هنديا بينهم وزير الصحة قد استقالوا قبل أيام، بسبب سوء إدارة الجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.

رام الله - دنيا الوطن