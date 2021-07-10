الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتي كورونا (ألفا) و(دلتا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس (كورونا) المستجد.وجاء في بيان الوزارة، أن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسبة الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.. تخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.