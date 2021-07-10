شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بينهم سيدة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بينهم سيدة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة ونجلها.

و اعتقلت قوات الاحتلال من طولكرم الشاب محمد بلال عمارنة (31 عامًا) ووالدته من منزلهما من ضاحية ذنابة بطولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن خمس دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل عائلة عمارنة واعتقلت المواطنة ونجلها، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، واعتقلت الشقيقين نصار وأيوب عيسى جبارين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد التقرير الدوري الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة، اعتقال قوات الاحتلال (552) مواطناً في شهر حزيران الماضي، وتنفيذ (146) مداهمة لمنازل المواطنين.

وحسب التقرير، فقد بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (352) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (12) منطقة.

أخبار ذات صلة

(واللا): مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية يصل المنطقة غداً.. هذا ما سيناقشه

(واللا): مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية يصل المنطقة غداً.. هذا ما سيناقشه

منصور يدعو إلى تحميل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته

منصور يدعو إلى تحميل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت؟

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع

&#34;النضال الشعبي&#34;: إرادة الأسير الغضنفر انتصرت على السجان

"النضال الشعبي": إرادة الأسير الغضنفر انتصرت على السجان

شاهد: اشتية يعود الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتصاره

شاهد: اشتية يعود الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتصاره

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بينهم سيدة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بينهم سيدة

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع

&#34;النضال الشعبي&#34;: إرادة الأسير الغضنفر انتصرت على السجان

"النضال الشعبي": إرادة الأسير الغضنفر انتصرت على السجان

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

نابلس: إصابات بالرصاص الحي &#34;والمطاطي&#34; وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

منوعات

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بسفرها لتركيا بسبب هذا الشاب

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بسفرها لتركيا بسبب هذا الشاب

ما حقيقة تعرض هاني شاكر لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض هاني شاكر لأزمة صحية جادة؟

بعد نجاح أغنيتهما.. عمر كمال يشن هجومًا على سمية الخشاب

بعد نجاح أغنيتهما.. عمر كمال يشن هجومًا على سمية الخشاب

من المايوه للحجاب.. منة فضالي ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

من المايوه للحجاب.. منة فضالي ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

شاهد: محمد عبده في ليلة طربية استثنائية من ليالي صيف جدة

شاهد: محمد عبده في ليلة طربية استثنائية من ليالي صيف جدة

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

عربي

المئات يتظاهرون جنوب العراق احتجاجاً على شحّ الكهرباء

المئات يتظاهرون جنوب العراق احتجاجاً على شحّ الكهرباء

أول تعليق من سيدة مصر الأولى على وفاة جيهان السادات

أول تعليق من سيدة مصر الأولى على وفاة جيهان السادات

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة