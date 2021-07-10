الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بينهم سيدة





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في طولكرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة ونجلها.و اعتقلت قوات الاحتلال من طولكرم الشاب محمد بلال عمارنة (31 عامًا) ووالدته من منزلهما من ضاحية ذنابة بطولكرم.وأفادت مصادر محلية أن خمس دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل عائلة عمارنة واعتقلت المواطنة ونجلها، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة سعير شمال شرق الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير، واعتقلت الشقيقين نصار وأيوب عيسى جبارين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة، اعتقال قوات الاحتلال (552) مواطناً في شهر حزيران الماضي، وتنفيذ (146) مداهمة لمنازل المواطنين.وحسب التقرير، فقد بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (352) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (12) منطقة.