شؤون فلسطينية

(واللا): مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية يصل المنطقة غداً.. هذا ما سيناقشه

(واللا): مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالخارجية الأمريكية يصل المنطقة غداً.. هذا ما سيناقشه
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن هادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية، سيصل غداً الأحد، إلى المنطقة، في زيارة تستغرق خمسة أيام.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، أن عمرو سيناقش خلال زيارته مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، إعادة إعمار غزة والآلية الجديدة لنقل الأموال.

وأشار الموقع، إلى أن السبب الرئيسي لزيارة عمرو للمنطقة، يتمثل في التعرف عن قرب وبشكل شخصي على أصحاب المناصب الجدد في الحكومة "الإسرائيلية" وسياستهم فيما يتعلق بغزة والضفة، كما سيناقش سياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الموقع الإسرائيلي: "في رام الله سيجتمع هادي عمرو، مع مستشاري الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وشخصيات في الحكومة الفلسطينية وسيطرح موضوع حادثة وفاة الناشط نزار بنات".

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