شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 2021/07/11 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/07/12 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/07/13 يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة   .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-21 32-22 32-22 بيت لحم 30-21 32-22 32-22
رام الله والبيرة 29-20 31-21 31-21 طولكرم 31-22 32-23 32-23
نابلس 31-22 33-23 33-23 قلقيلية 31-22 32-23 32-23
جنين 34-23 36-24 36-24 سلفيت 30-21 32-22 32-22
طوباس 35-24 37-25 37-25 روابي 31-22 33-23 33-23
الخليل 29-20 31-21 31-21 غزه 30-23 31-24 31-24
أريحا 40-27 42-27 42-27 خانيونس 30-23 31-24 31-24
الأغوار الشمالية 38-25 40-25 40-25 رفح 31-22 32-23 32-23

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