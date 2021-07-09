مواجهات مع الاحتلال بعد منع صلاة الجمعة في مسجد جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التي اقتحمت مسجد "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة صلاة الجمعة فيه.وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وأجبرت المواطنين وفعاليات البلدة والمصلين على الخروج منه بالقوة.وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من تنظيف المكان وتأهيله تمهيدا لإقامة صلاة الجمعة فيه، وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، وانتشروا داخل الموقع وفي محيطه وعلى شارع جنين- نابلس.