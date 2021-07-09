شؤون فلسطينية

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة

البرغوثي: مقاطعة صندوق الاستثمار النرويجي للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار مبشر لحركة المقاطعة
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان اعلان صندوق التقاعد الأكبر في النرويج KLP سحب استثماراته في جميع الشركات العالمية والإسرائيلية العاملة في المستوطنات الاستعمارية  الإسرائيلية يمثل انتصارا بارزا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية، بما فيها شركات كبرى مثل "موتورولا" و"ألستوم" وبنوك عديدة.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يمثل نتيجة إيجابية لنشر قائمة الشركات العاملة في المستعمرات الاستيطانية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وتوقع البرغوثي أن يؤدي هذا القرار إلى موجة جديدة من حملات المقاطعة خاصة في ظل تعاظم الوعي العالمي بعد معركة القدس للطابع العنصري للمنظومة الإسرائيلية.

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