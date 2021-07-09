شؤون فلسطينية

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع

المطران حنا: الواقع الفلسطيني صعب ولكن لا يجوز الاستسلام بسبب هذا الواقع
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، بأن واقعنا الفلسطيني صعب وتزداد الأمور تعقيدا وصعوبة بسبب عوامل مختلفة ومتعددة أولها الاحتلال وما يمارسه بحق شعبنا ويضاف الى ذلك واقعنا الفلسطيني الذي يحتاج الى كثير من الاصلاح وإعادة التموضع وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأضاف: نعرف جيدا اين هي مواضع الخلل وندرك جيدا ان وضعنا الفلسطيني الداخلي يحتاج الى تغييرات جذرية نحو الافضل وليس نحو الاسوء ، ولكن وبالرغم من كل ذلك فلا يجوز لنا كفلسطينيين ان نكون في حالة استسلام امام هذا الواقع بل يجب العمل على الاصلاح وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لكي يكون بيتا قويا صامدا ثابتا في وجه العواصف والمؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحيط بنا من كل حدب وصوب.

وتابع: ان ما حدث مع الاخ نزار بنات انما هي جريمة نكراء تقشعر لها الابدان كما ان التعدي على المتظاهرين السلميين هو امر لا يمكن القبول به او تبريره بأي شكل من الاشكال وكل هذه المظاهر انما تجعلنا جميعا ان نستنتج بأن هنالك واقعا فلسطينيا مريرا يجب ان يتغير نحو الافضل وكل الفلسطينيين يجب ان يساهموا من اجل هذا التغيير بعيدا عن لغة التخوين والتشهير والاساءة فنحن بأمس الحاجة الى الوحدة والتضامن والتلاقي فيما بيننا ، والكل الفلسطيني يجب ان يساهم في اصلاح اوضاعنا الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وشدد على أنه لم يعد مقبولا ان نبقى في هذه الحالة من الترهل وهي حالة لا يستفيد منها الا اعداءنا الذين لا يريدون الخير لشعبنا ولقضيتنا وقدسنا ومقدساتنا.

وقال المطران حنا: "يا أيها الفلسطينيون توحدوا من اجل الاصلاح والتغيير نحو الافضل وكونوا على قدر كبير من الوعي والحكمة والرصانة والوطنية الحقة لكي تميزوا ما بين الخيط الابيض والخيط الاسود".

وتابع: "ابتعدوا عن الخطابات التي تكرس الانقسامات وابتعدوا عن خطاب التخوين الذي يسيء ويؤجج اوضاعنا الداخلية فالاصلاح يحتاج الى تكاثف كل الجهود وكل الفلسطينيين الخيرين الوطنيين الشرفاء" .

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