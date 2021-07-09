"النضال الشعبي": إرادة الأسير الغضنفر انتصرت على السجان

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ارادة الأسير الغضنفر أبو عطوان انتصرت على السجّان،وأنه بعد (65) يومًا من المعركة البطولية التي خاضها الأسير الغضنفر أبو عطوان رفضًا لاعتقاله الإداري،اجبر الاحتلال أن يصدر قرارًا يقضي بإبطال أمر اعتقاله الإداري.وتابعت الجبهة: أن الصمود الأسطوري الذي خاضه الأسير أبو عطوان يثبت شجاعة وعنفوان أبطالنا أسرى الحرية .وشددت الجبهة على ضرورة دعم وإسناد قضية الأسرى لتبقى قضية يومية وحيّة في ضمير ووجدان شعبنا ، معتبرة الأسرى في قلاع الأسر طلائع الشعب وأن طلائع الشعب لا يمكن أن تركع لسادية وإرهاب الاحتلال.وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالضغط على دولة الاحتلال لالغاء الاعتقال الاداري الظالم وغير الاخلاقي وغير القانوني مطالبة المجتمع الدولى بأخذ دورة لحماية الاسرى الفلسطينيين من بطش الاحتلال حتى الافراج عنهم جميعا.