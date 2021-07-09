شاهد: اشتية يعود الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان ويهنئه بانتصاره



وأشاد اشتية بتحدي أبو عطوان للاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون وإجراءاتها التعسفية، وصموده الذي أجبر الاحتلال على الإفراج عنه، معطيًا رسالة أمل وعزيمة وقوة لكافة الأسرى في سجون الاحتلال أن الإفراج قريب.



وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي لا تدخر جهدًا حتى الافراج عنهم كافة وتبييض السجون والإفراج عن آخر سجين.



كما أجرى رئيس الوزراء جولة في المستشفى تفقد فيها عددًا من ذوي الشهداء والأسرى، وجرحى مواجهات بيتا، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.























رام الله - دنيا الوطنعاد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، في المستشفى الاستشاري برام الله، الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، للاطمئنان عليه ولتهنئته بانتصاره والإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتزاعه قرارًا بإبطال أمر الاعتقال الإداري، عقب إضراب عن الطعام استمر لـ 65 يومًا.