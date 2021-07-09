تونس.. انهيار في المنظومة الصحية مع امتلاء أقسام العناية الفائقة بمرضى (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام تونسية، اليوم، تأزم الوضع الوبائي في البلاد، واصفة الإجراءات الحكومية بـ "المحتشمة" و"الخجولة".وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في البلاد، إن المنظومة الصحية انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة (كورونا).وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و134 وفاة، حتى يوم الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.وقالت نصاف بن علي لراديو (موزايك): "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق".وأضافت: أن "المركب يغرق"، داعية الجميع إلى توحيد الجهود، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.