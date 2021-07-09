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المئات يتظاهرون جنوب العراق احتجاجاً على شحّ الكهرباء

المئات يتظاهرون جنوب العراق احتجاجاً على شحّ الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
تجددت التظاهرات في محافظات جنوب العراق، اليوم الجمعة، احتجاجاً على شحّ يصيب التيار الكهربائي في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية.

وذكرت وكالة (فرانس برس)، أن المئات في محافظة كربلاء احتجوا على انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم، أمام محطة إنتاج كبيرة في قضاء الهندية.

كما تظاهر عشرات في ثلاث مدن بمحافظة ميسان جنوب البلاد، للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، فيما رأى المحافظ محمد المياحي، أنّ ثمة "دوافع سياسية (تقف) خلف المتظاهرين".

إلى ذلك، احتشدت تظاهرة في مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب بغداد، حيث يقول سكان إنّهم يحصلون على التيار الكهربائي "لست ساعات فقط في اليوم"، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

وكانت المحافظة شهدت في مطلع يوليو احتجاجات مشابهة عند محطة للطاقة ولكن شابتها صدامات أسفرت عن إصابة خمسة متظاهرين وسبعة أمنيين.

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