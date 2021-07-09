الاحتلال يعيد تجريف طريق استيطانية ومستوطنون يصادرون أراضٍ

رام الله - دنيا الوطنأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة جنوب نابلس، وصولا إلى قرية روجيب شرقا، فيما صادر مستوطنون 20 دونما من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس أن جرافات الاحتلال شرعت بإعادة تجريف طريق استيطانية تم الاستيلاء عليها من أراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة وصولا إلى قرية روجيب بطول نحو 2.5 كم.وأضاف دغلس أن الطريق تصل إلى منطقة يطلق عليها "خلة العبهر" في المنطقة الشرقية من روجيب.وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أخطرت قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة، وهناك تخوفات من نشاط استيطاني في محيطها.