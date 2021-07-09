شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد تجريف طريق استيطانية ومستوطنون يصادرون أراضٍ

رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة جنوب نابلس، وصولا إلى قرية روجيب شرقا، فيما صادر مستوطنون 20 دونما من أراضي قرية جالود، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس أن جرافات الاحتلال شرعت بإعادة تجريف طريق استيطانية تم الاستيلاء عليها من أراضي المواطنين بالقرب من معسكر حوارة وصولا إلى قرية روجيب بطول نحو 2.5 كم.

وأضاف دغلس أن الطريق تصل إلى منطقة يطلق عليها "خلة العبهر" في المنطقة الشرقية من روجيب.

وأوضح دغلس أن قوات الاحتلال أخطرت قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة، وهناك تخوفات من نشاط استيطاني في محيطها.

أخبار ذات صلة

رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

نابلس: إصابات بالرصاص الحي &#34;والمطاطي&#34; وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

&#34;الديمقراطية&#34; تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

"الديمقراطية" تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

صور.. إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

صور.. إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

نابلس: إصابات بالرصاص الحي &#34;والمطاطي&#34; وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

قوات الاحتلال تقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

&#34;الديمقراطية&#34; تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

"الديمقراطية" تبارك للأسير الغضنفر انتصاره بأمعائه وإرادته الفولاذية على إرادة السجان

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

الخضري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح معابر غزة المغلقة منذ 60 يوماً

هيئة الأسرى: الذكرى 51 لأول شهداء معارك الأمعاء الخاوية عبد القادر أبو الفحم

هيئة الأسرى: الذكرى 51 لأول شهداء معارك الأمعاء الخاوية عبد القادر أبو الفحم

طبيب فلسطيني يحصل على المرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

طبيب فلسطيني يحصل على المرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

منوعات

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: تامر حسني يثير الجدل بسبب قبلته لفتاة محجبة معجبة به

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

شاهد: نانسي عجرم تثير الجدل مع ابنتها ليا في حوض السباحة

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس (كورونا) واعتزاله الفن؟

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

شهد: كاريس بشار تلفت الأنظار لها بعد تغزّلها بتيم حسن وهو يرد

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح &#34;تراند&#34; وهي بداخل المول

بسبب هذا الفيديو.. أحلام الشامسي تصبح "تراند" وهي بداخل المول

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

بعد ظهوره بإطلالة غريبة.. شاهد كيف دافعت مي كساب عن زوجها

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

ما حقيقة إجراء نرمين الفقي عمليات تجميل عديدة؟

بعد تعليقها &#34;لا وقت عندي للصلاة&#34;.. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

بعد تعليقها "لا وقت عندي للصلاة".. الجمهور يهاجم داليا نعيم وهي ترد

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بنشره صورة مع حفيدة صدام حسين ثم يحذفها

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

مستشار السيسي يوضح آخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

عربي

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

مصر: سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

شاهد: كيف علق وزير الداخلية الاماراتي على انفجار ميناء جبل علي؟

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا

وزير الصحة الجزائري: الوضع الوبائي سيء جدا