شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يستنكر إغلاق جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي

رام الله - دنيا الوطن
أدان وزير الزراعة رياض العطاري، اقدام سلطات الاحتلال  الاسرائيلي على إغلاق مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله يوم أمس، ووصف هذا الاعتداء  بالحرب على قطاع الزراعة الفلسطيني  الذي يتعرض يوميا للتدمير ومصادرة للاراضي وسرقة لمياه الري.

وأكد العطاري ان اتحاد لجان العمل الزراعي شريك لوزارة الزراعة  في خططها وأنشطتها التي تهدف لتعزيز صمود المزارعين ودفع عملية التنمية الزراعية للامام  ، وأشار إلى أن هذه المؤسسة لها بصمات كبيرة وممتده على امتداد الوطن منذ ثلاثون عاما.

واختتم العطاري تصريحه بدعوة كل الشركاء المحليين و الدوليين لاستنكار وإدانة هذا الاعتداء والعمل لإجبار سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا الاعتداء.

وأشار الى وجود اتصالات مع المؤسسات الزراعية الدولية الشريكة لوقف هذا الاعتداء ، موضحا أن استمرار هذه الاعتداءات سوف تمس مصالح المزارعين وخاصة في المناطق  الفقيرة والمستهدفة من الاحتلال .

وأنهى حديثه بوصف هذا الإجراء باعتباره تصرف سياسي  لتصفية العمل والتنمية  الزراعية في  ما بسمى بمناطق " ج" والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات  والمحاذية لجدار الفصل العنصري.

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