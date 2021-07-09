إسرائيل: 450 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



وهناك في إسرائيل حاليا 3662 حالة نشطة من المرض حيث يتلقى 70 منهم العلاج في المستشفيات حيث يبلغ عدد الحالات الخطيرة 37 ويخضع 13 من هؤلاء للتنفس الاصطناعي.





ومع وفاة مريضين امس بلغ عدد الوفيات جراء الوباء منذ ظهوره في إسرائيل 6434.



ورجح خبراء الوزارة انه دون فرض القيود اللازمة سيصل عدد الحالات الخطيرة في إسرائيل إلى ما بين 300 و 400 مريض في المستشفيات.



وعلى صعيد متصل طرأ خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري انخفاض ملحوظ بنسبة 25% على تحرير المخالفات بسبب انتهاك الحجر الصحي بالمقارنة مع نهاية الشهر الماضي .





وتم منذ مطلع الشهر الجاري، تم تحرير 75 مخالفة انتهاك الحجر الصحي، و26 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات.





وقد انتقد وزير الصحية هوروفيتس الشرطة على التطبيق الجزئي لتعليمات (كورونا)، خلال نقاش قبل عدة أيام في (كابينت كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 450 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما يشكل انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابات اليومي خلال الأسبوع الأخير.