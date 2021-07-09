دولي

إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية: لا حاجة للتطعيم بالجرعة الثالثة

إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية: لا حاجة للتطعيم بالجرعة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان مشترك الليلة الماضية، أنه لا حاجة للتطعيم الثالث ضد فيروس (كورونا) لمن تلقى الجرعتين. 

وأوضحت الجهتان الأمريكيتان أنه إذا كانت هناك حاجة، فإنهما ستحددان موقفهما من خلال نتائج الفحوصات المخبرية والتجارب السريرية، وليس بناءً على المعلومات الواردة من الشركات المنتجة للقاحات.

وتنوي شركة "فايز" التوجه إلى السلطات الأمريكية الشهر المقبل بطلب السماح بتطعيم بالجرعة الثالثة، بعد أن أشارت أبحاث أولية إلى أنها ترفع مستوى المضادات للفيروس إلى ما بين خمسة وعشرة أضعاف.

وتعتقد "فايزر" أن الجرعة الثالثة ستساعد في مواجهة تراجع نجاعة التطعيم ومقاومة السلالة المسماة "دلتا".

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