جنين: قوات الاحتلال تحرق مقتنيات مسجد وتصيب شابًا بالرصاص

رام الله - دنيا الوطنأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مقتنيات مسجد قرب بلدة جبع جنوب جنين، كما وأصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع جنود الإحتلال.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع "ترسلة" وداهمت المسجد وشرعت بإحراق السجاد والمقتنيات، بعد أن أجبرت المصلين على الخروج منه بالقوة، ومنعتهم من ترميمه وتأهيله تمهيدًا لإقامة صلاة الجمعة فيه.وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع جيش الإحتلال عقب انسحابه إلى شارع جنين-نابلس بالقرب من قرية عنزا، أصيب خلالها شاب برصاصة في الساق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.