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ماكرون: فرنسا تباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي خلال أسابيع

ماكرون: فرنسا تباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي خلال أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الجمعة، أن فرنسا ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي "خلال الأسابيع القادمة"، في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في منطقة الساحل.

وصرح خلال مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات قمة مع قادة بلدان مجموعة دول الساحل الخمس ، لتعزيز مكافحة المجموعات الجهادية في المنطقة، أن إغلاق القواعد في "كيدال" و"تيساليت" و"تمبكتو "، "سيستكمل بحلول مطلع العام 2022"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

 وبعد مشاركة كثيفة استمرت ثماني سنوات مع كلفة هائلة ومقتل خمسين عسكريا فرنسيا، أعلن ماكرون في حزيران/يونيو انتهاء عملية برخان قريبا مع خفض عديد الجنود الفرنسيين (5100 عسكري حاليا) وإغلاق قواعد عسكرية وإعادة هيكلة مكافحة الحركات الجهاديين مع شركاء أوربيين.

ومع أن باريس تحدثت مرات عدة عن احتمال حصول انسحاب، باغت الإعلان الدول الأفريقية. ويتطلع الشركاء الأفارقة إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي قد تعدل بشكل كبير موازين القوى بين الجيوش النظامية والجهاديين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة (نوفيل أوريزون) في باماكو الخميس أن "الرئيس إيمانويل ماكرون سيعرض كل شيء غدا" فيما رأت "أوجوردوي أو فاسو" في واغادوغو أن القمة "ستشكل فرصة لوضع النقاط على الحروف".

مبدئيا، سيكون خفض عديد القوات الفرنسية تدريجيا مع الوصول إلى 3500 عنصر في غضون سنة ثم إلى 2500 بحلول 2023 على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيتم الإبقاء على الوحدات الخاصة في قوة "سابر" الفرنسية.

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