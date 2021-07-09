نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب 126 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، و73 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و32 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 جراء السقوط، خلال المواجهات التي اندلعت على الجبل.وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة (جفعات افيتار) الاستيطانية على قمة جبل صبيح.