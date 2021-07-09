نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

نابلس: إصابات بالرصاص الحي "والمطاطي" وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا
أصيب 126 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 13 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، و73 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و32 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 جراء السقوط، خلال المواجهات التي اندلعت على الجبل.
وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة (جفعات افيتار) الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
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