فاجعة في بنغلادش: مقتل أكثر من 50 شخصاً حرقاً

وخلال الحادث أصيب قرابة 30 شخصا بجروح، فيما كان مئات الأقارب وعمال آخرون في حالة صدمة، ينتظرون أمام مصنع الأغذية فيما كانت النيران لا تزال مشتعلة. وتشهد بنغلادش حرائق باستمرار بسبب عدم احترام معايير السلامة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



ويذكر أن الحريق اندلع الجمعة في مصنع "هاشم فود أند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) في روبغانج البلدة الصناعية القريبة من دكا، بعد ظهر الخميس. وكان لا يزال يستعر بعد 24 ساعة تقريبا على اندلاعه.





وكانت الشرطة قد أعلنت عن ثلاثة قتلى في حصيلة أولية ما لبثت أن ارتفعت عندما وصل رجال الإطفاء إلى الطوابق العليا وبدأوا في إخراج عشرات الجثث لعمال حاصرتهم النيران.



ووضعت الجثث المتفحمة في عدد من سيارات الإسعاف التي نقلتها إلى مشارح وسط صراخ وبكاء الناس الذين تجمعوا على الطريق. وفرقت الشرطة مئات الأشخاص الذين احتشدوا في طرق مجاورة واشتبكوا مع عناصرها.



وبعض المصابين وعددهم أكثر من 30، قفزوا من الطوابق العليا هربا من ألسنة النيران التي سرعان ما طوقت المبنى المكون من ستة طوابق، حسبما أعلن مفتش الشرطة شيخ كبير الإسلام.





وتعمل أجهزة الطوارئ على إخماد الحريق في الطابقين الخامس والسادس. وأنقذت الفرق 25 شخصا من سطح مصنع المعكرونة وعصير الفاكهة والسكاكر.



وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء ديباشيش باردهان "فور احتواء الحريق سنبدأ عملية البحث عن ناجين بالداخل". من جانبه أشار دينو موني شارما رئيس جهاز الإطفاء في دكا إن سبب الحريق هو تخزين مواد كيميائية قابلة للاشتعال ومواد بلاستيكية في الداخل.





رام الله - دنيا الوطنأودى حريق هائل اندلع بمصنع للأغذية في بنغلادش، بحياة 52 شخصا على الأقل فيما تواصل أجهزة الطوارئ البحث عن الجثث بين النيران، حسب حصيلة أعلنتها الشرطة الجمعة.