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شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة

"التحرير الفلسطينية": انتصار الغضنفر هو انتصار للحركة الأسيرة
رام الله - دنيا الوطن
هنأت جبهة التحرير الفلسطينية الأس-ير البطل الغضنفر ابو عطوان وعائلته وأبناء الحركة الأس-يرة بانتصاره المؤزر في تحديه الأسطوري لقرارات الحكومة  الإسرائيلية وسجانيها بعد إضراب عن الطعام دام 65 يوماً.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها، إن انتصار الأس-ير الغضنفر هو انتصار للحركة الأس-يرة رغم قرارات أجهزة الأمن الاسرائيلية التى تهدف للنيل من صموده والتوقف عن الاضراب الذى أعلنه منذ أكثر من شهرين إلا ان السحر انقلب على الساحر بعد أن قررت سلطات الاحت-لال الافراج عنه في مشهد يؤكد على إرادة قوية وصبر لا يلين حتى تحققت الحرية.

وأكدت التحرير الفلسطينية أن المعركة التي يخوضها أسرانا  مستمرة ولن يكون الغضفر الأخير بل سيمثل انتصاره حافزا قويا ويمهد لبطولات أخرى يحققها أسرانا لكسر عنجهية السجان وغرور الجيش الإسرائيلي.

وناشدت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا ومؤسسات حقوق الانسان بالوقوف إلي جانب أسرانا ودعمهم ومساندتهم من خلال المشاركة في الاعتصامات والوقفات التضامنية معهم والفعاليات التي تنظمها لجنة الأسرى من أجل نقل معاناتهم و نشر قضيتهم في المحافل العالمية.

كما طالبت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء الأحكام الإدارية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية و التى يعاني منها الآلاف من أبناء شعبنا دون تهم تذكر .

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